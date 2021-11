Taiwan Files – Che cosa pensa Taiwan

Come vive la popolazione. Per la maggioranza in relativa tranquillità. Secondo dei sondaggi recenti, oltre la metà dei taiwanesi ritiene “improbabile” una guerra con la Repubblica Popolare entro i prossimi dieci anni. Complice il fatto che la prima decade di ottobre presenta due appuntamenti simbolicamente importanti come l’anniversario della fondazione della Repubblica Popolare e la festa nazionale della Repubblica di Cina, il recente record di incursioni nello spazio di identificazione di difesa aerea da parte dei velivoli dell’Esercito popolare di liberazione (156 in quattro giorni) sono state percepite più come una parata militare che una preparazione all’invasione. Gli over 30 ricordano di aver provato paura, allora sì, durante la terza crisi sullo Stretto, ma ora sottolineano soprattutto la componente retorica delle mosse e delle dichiarazioni di Xi. C’è anche, però, chi percepisce una minaccia in un aumento. In questo caso è comune un approccio piuttosto fatalista, complice la disparità di forze militare sottolineata anche recentemente dal report annuale del ministero della Difesa che ha spiegato come l’esercito cinese avrebbe la capacità di “paralizzare” la difesa taiwanese. Allo stesso tempo si spera che gli Stati Uniti e il Giappone possano intervenire in aiuto di Taiwan in caso di invasione.

Come vive il governo. A livello governativo la situazione cambia. I messaggi mandati di recente dalla presidente Tsai Ing-wen, ma anche dai ministri di Esteri e Difesa, descrive la minaccia più imminente e concreta che in passato. A livello non ufficiale, un po’ tutti sono convinti che prima del 2023 e del probabile avvio del terzo mandato di Xi Jinping difficilmente possa accadere davvero qualcosa. Anche per questo si stanno aumentando i giri delle comunicazioni. Il timore del governo è infatti che, in caso di minaccia concreta, i taiwanesi non siano pronti né determinati a combattere. Anche per questo motivo sta cambiando l’atteggiamento dei media taiwanesi, che in passato erano sempre stati invitati dal governo a tenere un “basso profilo” sulle manovre militari cinesi per non creare panico ed evitare di far percepire alla popolazione che il governo stesso non fosse in grado di tutelarne la sicurezza. Ora, però, il governo taiwanese intravede una finestra di opportunità (e anche di rischio) nella quale cercare di posizionarsi in modo migliore. Da una parte rafforzando i legami internazionali dopo la pandemia da Covid-19 e l’inasprimento delle tensioni di Usa (e non solo) con Pechino: anche in questo senso si potrebbero spiegare le recenti spinte verso la “chiarezza strategica” nei rapporti con Washington, dopo le dichiarazioni di Joe Biden sull'”impegno” americano all’intervento in difesa di Taipei (in realtà inesistente su carta) e la conferma di Tsai della presenza di militari statunitensi sull’isola. Anche perché, nel frattempo, gli Usa stanno cercando di rimuovere leve diplomatiche importanti a disposizioni di Taipei nei confronti di Pechino, su tutte la catena di approvvigionamento dei semiconduttori. Dall’altra parte cercando di evitare una sottovalutazione continua delle pressioni cinesi da parte della popolazione, rischiando che la stessa risulti impreparata in caso di bisogno. Ma, e questo è un altro tema che affronteremo in altra occasione, in concreto ci sarebbe moltissimo da fare in ambito militare. E non si parla solo di mezzi a disposizione, ma di durata di leva militare (che in una democrazia è difficile aumentare, ha detto di recente un membro del DPP in risposta a una richiesta in tal senso del Guomindang), nonché di coinvolgimento e gestione dei riservisti.