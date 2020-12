Come un’onda (non particolarmente alta), che viene e che va, periodicamente alcuni esponenti politici italiani si occupano di quanto accade a Hong Kong. L’ultimo esempio è arrivato dopo la condanna di Joshua Wong, Agnes Chow e Ivan Lam. La composizione dell’onda appare simile al solito. Dichiarazioni dure e colorite dell’opposizione di destra, alcune prese di posizione di esponenti delle forze di governo, escluso il Movimento Cinque Stelle.

Fratelli d’Italia, in particolare il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, parla di “barbarie” e chiede all’occidente di “sanzionare la Cina e di liberarlo”, riferendosi a Joshua Wong. Il quale, nelle scorse settimane, è intervenuto a una lezione dedicata al tema della libertà alla Scuola di formazione della Fondazione Farefuturo ‘FormarsiNazione’, presieduta da Adolfo Urso, senatore di Fratelli d’Italia nonché vicepresidente del Copasir.

Paolo Formentini della Lega è stato intervistato sul tema da Radio Radicale, mentre Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, ha chiesto che il governo non resti in silenzio “di fronte alla repressione in atto”.

Molto decisa anche la nota di Yuri Guaiana, membro della segreteria di Più Europa. “L’Unione Europea e l’Italia non possono più solo rimanere critiche nei confronti del regime del Partito Comunista Cinese, cosa che per altro l’Italia non fa abbastanza come dimostra anche il silenzio sull’arresto dei tre attivisti”, si legge, “ma devono anche avere il coraggio di promuovere una nuova politica verso la Cina che dia priorità ai diritti umani rispetto ad altri interessi”.

Emanuele Fiano, responsabile Esteri della segreteria del Pd, si è assunto l’onere di commentare le condanne, definendole “sconcertanti”. “Il rispetto dei diritti fondamentali, della democrazia e della libertà non sono merci che possono essere pesate su nessuna bilancia. Noi siamo per la libertà di Hong Kong e dei suoi cittadini, per questo auspichiamo che il dialogo si sostituisca alla prigione per chi manifesta in difesa della libertà”, ha scritto in una nota.

Interpellato da Antonio Talia su Twitter, il deputato del Pd Filippo Sensi ha garantito che “investirà la Commissione Esteri” sull’argomento del possibile asilo politico agli honkonghesi che ne facessero richiesta. In un tweet successivo, ha poi definito “il coraggio e la determinazione di Joshua Wong, Agnes Chow e Ivan Lam un esempio di democrazia, di libertà di cittadinanza”. Aggiungendo: “Tutto il mondo guarda a Hong Kong, come alla Bielorussia, con ammirazione e preoccupazione crescente”.

Fino alla prossima onda di questa alta, pardon, media marea.

DIBATTITO POLITICO

“La collaborazione tra Roma e Pechino è intensa in tutti i settori” ha dichiarato la vice ministra degli Esteri Marina Sereni, intervenendo al Convegno ”Cinquant’anni di Relazioni tra Italia e Cina (1970-2020)”, promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza dell’ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia Li Junhua. Sereni individua nella collaborazione con Pechino un elemento “fondamentale nel rilancio dell’economia globale. Abbiamo l’opportunità di lavorare insieme per costruire un’economia più equilibrata e sostenibile, anche sul piano ambientale. La COP26 sul Clima co-presieduta dall’Italia e la COP15 di Kunming sulla Biodiversità sotto Presidenza cinese previste per il 2021 saranno importanti occasioni per uno sforzo comune dei nostri Paesi”.

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha anticipato al Foglio un “piano trasversale per l’Italia del futuro”. Tra i punti individuati c’è anche quello dello sviluppo del 5G. Sino a qualche tempo fa Di Maio sembrava molto convinto del 5G cinese, ora, come abbiamo visto diffusamente negli scorsi mesi, forse non più.

In occasione delle comunicazioni del ministro della Salute Roberto Speranza sulle nuove misure anti Covid, il leader della Lega Matteo Salvini ha attaccato la Cina sul tema della pandemia: “Non è possibile che la Cina prima contagi e poi faccia business con il vaccino, su questo prima o poi qualcuno dovrà dare risposte”.

Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista italiano, ha recensito il terzo volume di “Governare la Cina” del presidente cinese Xi Jinping. Due riviste cinesi, in esperanto, pubblicano le riflessioni del segretario italiano. In un’intervista a il Corriere della Sera, Rizzo avvalora la tesi secondo cui la pandemia potrebbe non essere nata a Wuhan e critica in maniera decisa la democrazia occidentale. A proposito di Hong Kong, Rizzo dice: “Se divento schiavo sottopagato non me ne faccio molto della libertà di dire stupidaggini. Da noi vedo la fine dell’artigianato, del commercio e dei ristoratori, temo i licenziamenti quando terminerà il blocco e la fine dell’occupazione per larga parte degli autonomi e dei giovani. A cosa serve questa finta democrazia?”

Il magazine asiatico The Diplomat si è occupato delle relazioni tra Italia e Cina. Eleanor M. Albert parla di “fading romance” per definire quanto successo nell’ultimo anno e mezzo, dopo la firma del memorandum of understanding sulla Belt and Road.