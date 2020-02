Per ora a terra ci restano gli aerei ma a lungo andare rischia di finirci anche l’Italia. La decisione di stoppare tutti i voli diretti da e per la Cina (e che comprende anche Hong Kong, Macao e Taiwan) continua a creare qualche frizione all’interno del governo e dell’intera scena politica italiana. Come raccontato da Affaritaliani, l’introduzione del “ban” ha diversi punti poco chiari. Nodi che non sono stati sciolti, anzi. Le diverse posizioni all’interno del governo in materia sono rimaste tali, mentre l’opposizione evidenzia le contraddizioni del provvedimento. Senza parlare delle conseguenze economiche (più che evidenti soprattutto sul turismo ma che in realtà si faranno sentire anche su altri settori) e diplomatiche, con Pechino che continua a far capire di non aver accolto bene (per usare un eufemismo) la mossa del governo Conte bis, arrivata proprio all’inizio di quello che dovrebbe essere l’anno del turismo e della cultura Italia-Cina.

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, tornato in “gioco” dopo essere inizialmente stato sostanzialmente estromesso, vorrebbe probabilmente vedere cancellato il divieto. “E’ chiaro che si tratta di misure temporanee”, ha dichiarato l’ex leader politico del Movimento Cinque Stelle in un’intervista ad Associated Press. “In questo momento stiamo realizzando questi controlli di emergenza nei nostri aeroporti e porti per le necessarie verifiche, e una volta che saremo adeguatamente attrezzati potremmo fare le nostre valutazioni”. Messaggio chiaro, recapitato anche alle istituzioni di Pechino con le quali il titolare della Farnesina aveva messo in piedi un ottimo rapporto, in particolare dopo la firma del memorandum di adesione alla Belt and Road Initiative dello scorso marzo, quando Di Maio era ancora allo Sviluppo Economico.

Il problema è che tornare indietro non è semplice. Anche perché la decisione, presa di concerto da Palazzo Chigi e il ministero della Salute, viene ritenuta necessaria non solo da un punto di vista di contenimento dell’emergenza ma anche da un punto di vista politico. Sospendere i voli diretti con la Cina è stato infatti un modo, consapevolmente o meno, per togliere un argomento all’opposizione, in particolare alla Lega di Matteo Salvini, che aveva già iniziato a battere su quel tasto e ora chiede ulteriori controlli.