È uscito il secondo mini e-book tematico a cura della redazione di China Files. Tema: i sovranismi digitali. Come funziona il sistema cinese? Quali sono le regole della dialettica virtuale tra Stato e utenti? Come è riuscito il Partito a controllare lo spazio digitale oltre a quello fisico? E in che modo la fascinazione per questo modello si è espansa o si sta espandendo nel resto dell’Asia?

Domenica 4 aprile i sottoscrittori di China Files hanno ricevuto il nostro secondo mini e-book mensile tematico. Dopo il primo numero di marzo, dedicato al Myanmar, stavolta affrontiamo un argomento ampio e a noi molto caro: la governance digitale e come viene percepita da governi e cittadini in Asia. Il tema dei sovranismi digitali è oggi più attuale che mai. In pochi anni la Cina è passata dall’essere fruitore delle nuove tecnologie a dettare le regole del sistema, creando un modello sui generis che oggi ispira il vicinato. Il cambio generazionale, la fluidità delle informazioni e delle identità online permette spazi di manovra sia per le mobilitazioni sociali, che per nuove forme di controllo. In questa ultima uscita cercheremo di raccontarvi una parte di questo processo e le sue declinazioni: chi governa e decide i limiti del cyberspazio?

Il prossimo volume monotematico uscirà domenica 9 maggio.

Estratto dall’editoriale

Controllare il proprio territorio per esercitare il proprio potere e per assicurarne la sicurezza da influenze esterne; il concetto cinese di «sovranità» è ormai conosciuto in tutto il mondo, così come le ragione della sua costante sottolineatura da parte della dirigenza di Pechino: rispettare la sovranità, significa di conseguenza non mettere il naso nelle questioni interne del Paese. Proprio in questo periodo, con le critiche piovute sulla Cina a proposito di Xinjiang, Hong Kong e Taiwan, questo concetto è ancora più importante per comprendere le traiettoria che la Cina sta assumendo anche a livello internazionale. Quando il Partito comunista cinese si è trovato di fronte alla vastità della rete e alla sua quasi intrinseca assenza di limiti, di confini fisici, territoriali, la leadership ha traslato il concetto di sovranità al mondo digitale cominciando a diffondere un nuovo mantra, la sovranità digitale (wangluo zhuquan 网络主权) … (l’editoriale di Simone Pieranni prosegue sul mini e-book dedicato ai sottoscrittori)

L’INDICE DEL NUMERO

La rete è il territorio PIERANNI

SISTEMA CINESE

Governati, non passivi: utenti cinesi e sovranismo digitale GOLDIN

Storia e struttura dell’Internet cinese CANDIDO

Social credit (corporate) system MAZZIERI

Lingua dei marziani e braille: così i cinesi evitano la censura ATZORI

Il controllo del cyberspazio va al di là della Grande Muraglia COLARIZI

TANTI PAESI, UN SISTEMA

La restrizione dello spazio digitale di Hong Kong CONSOLE

Attivismo e autoritarismo: sfida digitale a sud-est FROSINA

Nazionalismo e controllo: sul web l’India si scopre “cinese” MOLES

La fascinazione per il modello cinese in Asia (e oltre) LAMPERTI

Progetto editoriale: Lorenzo Lamperti

Grafica e impaginazione: Gian Luca Atzori e Sabrina Moles

