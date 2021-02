China Files è lieta di inaugurare una nuova serie di iniziative dedicate ai lettori che ci sostengono ogni giorno.

Di quali contenuti parliamo?

La newsletter settimanale con approfondimenti sui temi di attualità asiatica, consigli di lettura e molto altro ancora

Un mini e-book tematico in uscita ogni mese con un focus speciale su un Paese o su un argomento particolare

Contenuti premium sul sito scelti tra focus speciali, traduzioni dal cinese e insight.

Perché sostenere China Files?

Per i nuovi arrivati – ma anche per chi ci segue da tempo – ecco un riassunto delle nostre iniziative, nella speranza di riuscire a promuoverne tante altre!

China Files è una piattaforma multimediale di giornalisti, sinologi ed esperti di comunicazione specializzati in affari cinesi e asiatici. Il sito di China Files rappresenta l’unica piattaforma in lingua italiana a fornire aggiornamenti e approfondimenti quotidiani su Cina e Asia.

Nata nel 2008 a Pechino come agenzia editoriale focalizzata sulla Cina, China Files è in seguito arrivata a coprire l’intera area asiatica. Oggi dispone di una rete di collaboratori (giornalisti, videomaker, fotoreporter, traduttori) che tra Italia e Asia raccontano l’attualità, le dinamiche sociali, politiche, economiche e di costume di Cina e paesi vicini, producendo rassegne news, approfondimenti e reportage scritti, audio e video rigorosi nei contenuti e accessibili a tutti.

China Files racconta Asia e Cina con rigore ma in modo accessibile al grande pubblico, scevra della continua ottica di comparazione che sembra essere l’unica chiave di interpretazione di una realtà così distante. Insomma, si racconta la Cina in quanto Cina e l’Asia in quanto Asia.

Capire la Cina, capire l’Asia, capire la Cina in Asia è oggi fondamentale per orientarsi e cogliere i segnali che ci arrivano da quella parte di mondo. Per guardare alla Cina in modo obiettivo sono necessarie lenti nuove, locali e informate che solo l’accesso alle fonti dirette in lingua e la capacità di interpretare i molteplici segnali che arrivano dalla società cinese e dal più ampio contesto asiatico, ci possono dare.

China Files produce contenuti testuali, video e fotografici su tematiche specifiche senza natura pubblicitaria ma divulgativa e informativa, inseriti nel flusso delle notizie. Tra questi:

In Cina e Asia – La rassegna quotidiana su tutto quello che succede in Cina e nel resto del continente asiatico. Online tutte le mattine entro le 9,30 e ricondivisa sulle nostre piattaforme social.

– La rassegna quotidiana su tutto quello che succede in Cina e nel resto del continente asiatico. Online tutte le mattine entro le 9,30 e ricondivisa sulle nostre piattaforme social. Analisi e approfondimenti quotidiani – a cura della redazione di China Files sui temi di attualità legati a Cina, Asia, politica, economia, relazioni internazionali, innovazione, ambiente, cultura e società.

– a cura della redazione di China Files sui temi di attualità legati a Cina, Asia, politica, economia, relazioni internazionali, innovazione, ambiente, cultura e società. Le nostre rubriche – articoli o contenuti video tematici.

– Go East: La rassegna settimanale di Lorenzo Lamperti sulle relazioni tra Italia, Cina e Asia orientale

– Sinologie: Selezione di estratti di tesi ed elaborati di ricercatori e sinologi

– Caratteri Cinesi: Voci dal web cinese.

– Pillole di Cina: Approfondimento quindicinale storico letterario a cura di Isaia Iannaccone, membro dell’International Academy of History of Science, è specialista di storia della scienza e della tecnica in Cina, e dei rapporti Europa-Cina tra i secoli XVI e XIX.

– Sinosfere: Approfondimento settimanale di carattere socioculturale a cura di Sinofere, piattaforma di studiosi e accademici esperti di Cina.

– China E-Files: Rubrica settimanale sulle ultime tendenze e novità dal mondo social, innovazione ed e-commerce cinesi.

– La Cina per immagini: Estratti di diari di viaggio accompagnati da fotografie scattate dall‘autore attraverso cui si accompagna il lettore nella scoperta di località cinesi.

– Mondo ASEAN: Partnership editoriale con Associazione Italia Asean. Raccolta settimanale di analisi, spunti, opportunità e approfondimenti dai 10 paesi della dinamica galassia del Sud-Est asiatico.

– Letture asiatiche: Rubrica sulla letteratura asiatica a cura di Linda Zuccolotto.

– Cine-serie: Rubrica su serie e programmi televisivi cinesi visibili anche in Italia. In collaborazione con l’Istituto Confucio di Milano.

– Spartiti rossi: Rubrica sulle ultime tendenze del mondo della musica cinese.

– Chopsticks: Rubrica sulle usanze e tradizioni della cucina cinese.

– Sustainalytics: Rubrica a tema ambiente e sociale con copertura su Cina e Asia.

– Sinoitaliani: Approfondimenti redatti dai membri della comunità sinoitaliana di carattere socioculturale.

– K-Files: Ultime notizie dal mondo K-pop e K-drama.

I nostri contenuti speciali:

– Newsletter (giornaliera e settimanale)

– Dossier e report monografici

– Focus speciali

– Podcast

– Live su Instagram: tra gli ospiti abbiamo avuto Simone Pieranni, Giada Messetti, Giulia Pompili, Lia Quartapelle, Francesco Costa e tanti altri

I nostri partner: China Files e il suo team editoriale fanno parte e collaborano con diversi media, aziende, atenei e istituzioni. Tra questi ricordiamo: Il Manifesto, Left, Il Tascabile, Aspenia Online, Eastwest, ISPI, Istituto Affari Internazionali, Affaritaliani, Associazione Italia Asean, Studi Orientali di Roma, T.wai Torino World Affairs Institute, OG Zero, Sinosfere, International Academy of History of Sciences, Promos Italia, Federmanager, RsA Tax, Istituto Confucio di Milano, Radio Blackout e OGzero – Orizzonti Geopolitici.

