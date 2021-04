La quinta puntata della rubrica in collaborazione con l’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Milano in cui andiamo alla scoperta di serie e programmi televisivi cinesi visibili anche in Italia. Stavolta Martina Bucolo racconta Addicted – 上瘾 [shàngyǐn] una serie drammatica BL che mantiene la spontaneità della narrazione non lasciando niente all’immaginazione.

Titolo cinese: 上瘾 [shàngyǐn]

Titolo inglese: Addicted

Anno: 2016

Genere: drammatico BL

Piattaforma: Rakuten Viki

Addicted è una serie drammatica BL (Boy Love) che, diversamente da altri drama dello stesso genere dove spesso l’amore tra i protagonisti viene reso in bromance (semplice ma profonda amicizia), vuole mantenere – riuscendoci – la spontaneità della narrazione non lasciando niente all’immaginazione. Nessun cambiamento alla sceneggiatura che prende spunto dalla webnovel 你丫上瘾了 [Nǐ yā shàngyǐnle] – Sei dipendente? – di 柴鸡蛋 Chai Jidan.

La trama è molto semplice e lineare, le quindici puntate – disponibili sia su Youtube che sulla piattaforma Rakuten Viki – hanno una durata di venti minuti circa e le conversazioni sono facili da seguire anche per chi è alle prime armi con la lingua ed è alla ricerca di una serie tv per esercitare l’ascolto e implementare il lessico. Racconta la storia d’amore di due liceali e le problematiche famigliari e scolastiche a volte più grandi di loro: bullismo, competizione, accettazione del prossimo e di se stessi.

Bai Luoyin 白洛因è uno dei cinque studenti più bravi della scuola. Cresciuto con il padre e la nonna paterna, la madre ha abbandonato la famiglia per risposarsi con l’ufficiale Gu Weiting.

Gu Hai 顾海 è il figlio dell’ufficiale. Ha perso la madre e non accetta la nuova compagna del padre.

Entrambi con una personalità ribelle, li accomuna un passato non troppo felice e allo stesso tempo molto diverso. Appartengono a due classi sociali distanti ma non per questo incompatibili. I due – inconsapevoli del loro legame di fratellastri – si ritroveranno nella stessa classe e inizierà un rapporto di assoluta dipendenza. Un’abitudine che diventa una ricerca esagerata del piacere attraverso comportamenti che degenerano nella condizione patologica, perdendo la capacità del controllo all’abitudine. Il loro è un rapporto profondo e sincero, spesso pieno di dubbi e ripensamenti dovuti al confronto con la società che li circonda e al giudizio a cui si sentono costantemente sottoposti. Il loro rapporto non condiziona solo loro, ma anche le persone che gli stanno accanto, i compagni di classe 尤其 You Qi e 楊猛 Yang Meng: una dipendenza che spesso complica anche l’amicizia.

有一些人就像毒品,沾了一口,此生难戒。

[Yǒu yīxiē rén jiù xiàng dúpǐn, zhānle yīkǒu, cǐshēng nán jiè]

Alcune persone sono come la droga, un solo assaggio e ne sarai dipendente per sempre.

Una serie considerata troppo esplicita, tanto da non aver superato il giudizio critico della censura: inizialmente sono stati attuati alcuni tagli alle scene considerate un po’ troppo spinte. Poi la serie, dopo essere stata mandata in onda il 29 gennaio 2016, è stata prima interrotta nella produzione e infine ritirata dalle piattaforme online il 22 febbraio – neanche un mese dopo l’esordio. I produttori avevano pensato ad una prima stagione con un totale di 18 puntate, ma il primo stop alla messa in onda ha permesso di pubblicarne sono 13 in Cina e, in un secondo momento, altre due puntate sono state pubblicata sulle piattaforme YouTube e Rakuten Viki per un totale di 15 episodi. In origine era anche prevista una seconda stagione che, per ovvi motivi, non è mai stata girata. Dal 23 febbraio 2016, questa serie tv non è più disponibile nelle piattaforme cinesi online. Nonostante sia rimasta incompiuta, è riuscita lo stesso ad ottenere un grande successo e apprezzamento da parte del pubblico: a 24 ore dalla messa in onda sulla piattaforma iQiyi, aveva già 10 milioni di visualizzazioni e il 20 febbraio era classificata al secondo posto tra le serie più viste con 100 milioni di visualizzazioni.

Di Martina Bucolo*

*Laurea magistrale in relazioni internazionali e comunicazione interculturale all’università di Enna (Kore). Ha insegnato cinese ai bambini di una scuola dell’infanzia tramite un progetto in collaborazione con l’Istituto Confucio di Enna. Dopo la laurea si è trasferita in Cina, dove ha insegnato italiano ai cinesi, prima a Chongqing in una scuola elementare e poi a Chengdu alla Sichuan Normal University (dove è tutt’ora)