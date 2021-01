Premessa

Il contributo che si presenta è il riadattamento e l’organizzazione degli appunti utilizzati per la relazione, dal titolo “Antonio Gramsci in Cina e l’opera di Tian Shigang”, compiuta durante la terza sessione del convegno internazionale di Cagliari “Gramsci in Asia e in Africa” del 12 e 13 febbraio. Si è grati a tutti i sinologi e gli esperti di Gramsci senza i quali questo studio non avrebbe avuto la luce: Tian Shigang, Annamaria Baldussi, Gianni Fresu, Domenico Losurdo, Patrizia Manduchi, Simona Mocci, Andrea Pira, Silvio Pons e Giancarlo Schirru. Naturalmente, l’unico responsabile delle affermazioni di seguito riportate è l’autore, Enrico Lobina.

1. Le origini

Gramsci morì nel 1937. Oggi viene considerato uno dei maggiori intellettuali del XX secolo. A livello mondiale, si assiste al “fenomeno Gramsci”.Tutto il mondo si interessa al comunista sardo. L’America Latina, l’Asia, i paesi arabi. Secondo Giuseppe Vacca e Giancarlo Schirru “si può assumere come momento iniziale di questa ‘esplosione’ il quarto decennale della sua morte, il 1977: oltre alle molte iniziative scientifiche e politiche che celebrarono la ricorrenza, una serie di eventi nuovi contribuì ad accendere nel mondo l’interesse per l’eredità culturale gramsciana”[1].

La Cina non è stata, soprattutto nella seconda metà del novecento, un paese come gli altri. Le misere condizioni di vita e culturali nei quali si ritrovò il paese al momento della dichiarazione di indipendenza del 1° ottobre 1949, unitamente alla peculiare esperienza sociale che visse, e che ancora vive, la rendono un unicum nel panorama della storia contemporanea. Anche per quanto riguarda il “fenomeno Gramsci”, quindi, la Cina fa storia a sé. Per di più le stesse categorie filosofiche cinesi, antiche e potenti quanto quelle occidentali, hanno continuato a innervare il paese anche nel periodo successivo alla presa del potere da parte del Partito Comunista Cinese (PCC)[2]. In definitiva, la storia della penetrazione di Gramsci in Cina è originale rispetto a ciò che successe in tante altre parti del mondo dal 1977 in poi. Antonio Gramsci apparve per la prima volta in Cina nel 1957, quanto venne pubblicato il libro di Lucio Lombardo Radice e Giuseppe Carbone “Vita di Antonio Gramsci”[3]. Si trattava di una traduzione dal russo, compiuta da Huang Yinxing[4].

Il contesto del 1957 è quello della campagna dei cento fiori, e la pubblicazione del testo di Radice fu in qualche modo collegato alla volontà di allargare gli orizzonti culturali degli intellettuali cinesi rivoluzionari[5]. Il libro di Radice non era un lavoro definitivo, quanto piuttosto un primo contributo all’elaborazione di una biografia del primo segretario del PCI. Ecco come si esprimono gli autori nell’introduzione alla versione italiana: “Questa Vita di Antonio Gramsci vuole costituire un primo tentativo di raccogliere ed esporre in forma accessibile documenti, testimonianze, ricordi che permettano di ricostruire il corso della vita, del pensiero e delle lotte di Antonio Gramsci […]. Per proseguire e ampliare questo lavoro, confidiamo che tutti quei lettori, i quali siano in grado di fornire ulteriore materiale biografico (scritti, lettere, episodi, notizie, fotografie, ecc.) vorranno contribuire ad una più completa ricostruzione della vita di Antonio Gramsci”[6].

Il rivoluzionario sardo, però, non era sicuramente sconosciuto ai quadri più alti del partito, soprattutto a quelli che avevano avuto un’esposizione internazionale. Lo conoscevano già i rivoluzionari che erano stati a Mosca, e coloro che leggevano la stampa comunista della III Internazionale. Pensiamo per esempio a Ho Chi Minh, che visse a Yenan, quartier generale dei comunisti durante la seconda metà degli anni trenta, e nel sud della Cina prima di tornare in Viet Nam nel 1941[7]. Avendo vissuto in Francia prima e in Unione Sovietica poi, dove lavorava per conto della III Internazionale, l’allora Nguyen Ai Quoc sicuramente era venuto a contatto, quanto meno per il movimento di massa fomentato dai comunisti che chiedeva la sua liberazione, con la figura del capo del Partito Comunista Italiano (PCI).



Questa conoscenza non si tradusse mai nella volontà di usarlo politicamente o di popolarizzarlo. Dopo questa pubblicazione, l’interesse per Gramsci non assunse toni rilevanti. Il marxismo sovietico, e naturalmente quello cinese, andava per la maggiore. Il conflitto sino-sovietico, che si sviluppò dopo la morte di Stalin ed ebbe il suo culmine nel 1968, provocò tra le altre cose la rottura tra il PCC ed il PCI (1962). Ricordiamo il famoso articolo dell’organo del PCC dal titolo “Divergenze tra il compagno Togliatti a noi” (31 dicembre 1962)[8]. Era scontato che il padre politico di Togliatti non venisse accettato a Pechino. Nell’aprile 1980 il segretario Enrico Berlinguer visitò la Cina. Il segretario del PCC era Hu Yaobang, e vennero ristabilite cordiali relazioni tra i partiti. Il PCI si era schierato contro l’Unione Sovietica sulla questione dell’Afghanistan, e ciò fu accolto con favore a Pechino.

Lo ristabilimento di rapporti cordiali tra i due partiti fu, probabilmente, una delle premesse necessarie per l’introduzione delle opere di Antonio Gramsci all’interno della ristretta cerchia dei filosofi della politica cinesi.

2. Gli anni ‘80



Effettivamente, subito dopo la visita di Enrico Berlinguer vennero pubblicati alcuni articoli sulla vita e sul pensiero di Antonio Gramsci. Nel marzo 1980 viene pubblicato un libro La difesa della dialettica materialistica, il cui autore è, secondo Tian Shigang, il primo che ha studiato Gramsci in Cina: Xu Chongwen, dell’Accademia cinese delle Scienze Sociali. Xu dedica 3 pagine a Gramsci[9]. L’interesse per gli studi gramsciani si sviluppò soprattutto per merito di Tian Shigang e Mao Yunze, che lavorava presso l’Ufficio di traduzione e redazione delle opere di Marx, Engels, Lenin e Stalin. I primi articoli su Antonio Gramsci che videro la luce in Cina cercarono di collocarlo all’interno della tradizione marxista.

Venne utilizzato, con una accezione negativa, la categoria di “marxismo occidentale”. Xu Chongwen nel 1983, in effetti, pubblicò un libro dal titolo Il marxismo occidentale, nel quale un capitolo è dedicato al pensatore sardo “Gramsci: dall’Ordine Nuovo ai Quaderni dal Carcere”. Xu sosteneva che Gramsci fosse il fondatore del marxismo occidentale. In quella sede marxismo occidentale aveva un’accezione negativa. Voleva dire idealismo, cioè abbandono del materialismo. Le posizioni di Xu Chongwen erano chiare: “Gramsci si oppone alla volgarizzazione del marxismo, sottolinea la necessità di partire dalla filosofia per provare il significato dell’azione rivoluzionaria degli uomini.

Perciò, arriva a definire il marxismo una “filosofia della prassi”, ma erroneamente considera la posizione filosofica del marxismo un’unione tra materialismo e idealismo, sostenendo che la dialettica marxista non sia dialettica materialista, ma una dialettica razionale”[10]. Tre anni dopo Xu ritorna su Gramsci: “tra i fondatori del marxismo occidentale Gramsci è quello dal pensiero più ricco, profondo ed originale e, ancora più stimabile, ha ricevuto i più svariati apprezzamenti. L’eurocomunismo considera Gramsci uno dei suoi predecessori; la personalità che predicò la democrazia e l’umanesimo nel movimento comunista internazionale, l’uomo che ha esplorato una forma di socialismo aperto e democratico, Gramsci fu il ‘teorico della rivoluzione occidentale’, il ‘più tradizionale continuatore del marxismo nei paesi capitalisti’.

Proprio poiché fu il ‘genio’ che sollevò la più difficile questione affrontata dal socialismo occidentale, fu il maggiore tra marxisti occidentali che aprirono la strada allo sviluppo europeo del marxismo. Alcuni ritengono che i sui scritti costiturono ‘la fonte di un tentativo di rinnovamento del marxismo ampio, duraturo e non fossilizzato’, altri considerano il marxismo di Gramsci un nuovo sistema strategico e teorico-politico, un sistema di un nuovo modello di rivoluzione politica e sociale, culturale e di massa. Parlando della teoria, rappresenta una critica di alto livello delle teorie fatalistiche e positiviste, del riformismo e del classicismo del marxismo tradizionale.

Unendo e superando i due estremi dello spontaneismo e del giacobinismo, dà contemporaneamente forma teorica al movimento rivoluzionario di massa. Gramsci è considerato il pioniere e il fondatore della nuova teoria marxista adeguata alle condizioni dei paesi capitalisti sviluppati. Anche chi non condivide pienamente il punto di vista di Gramsci, lo ritiene un ‘grande comunista italiano’, sostenendo come la vita di Gramsci fosse senza dubbio la vita di un rivoluzionario veramente marxista, che nella lotta per […] la vittoria della rivoluzione socialista, non solo si oppose in politica al riformismo esterno al marxismo e in campo culturale all’idealismo di Croce, ma si scontrò con le teorie evoluzionistiche e contro il classicismo dogmatico del marxismo volgare”[11]. Questa polemica deve essere letta sia alla luce del peculiare sviluppo del pensiero marxista cinese, sia alla luce di profondi tratti culturali della civiltà cinese[12]. Per quanto riguarda il primo aspetto, il marxismo cinese, soprattutto dopo la morte di Stalin, la destalinizzazione in URSS e lo scoppio del conflitto sino-sovietico, tentò di accreditare la linea ideologica Marx-Engels-Lenin-Stalin-Mao come l’unica accettabile per chiunque volesse realmente definirsi marxista.

Tutte le altre posizioni erano eresie le quali, in definitiva, portavano alla fuoriuscita dal marxismo. Le proposte di Togliatti, le vie nazionali al socialismo, l’eurocomunismo e tutte le altre proposte “nuove” venivano bollate come deviazioniste a antimarxiste. In questo contesto, marxismo occidentale significava abbandono del materialismo e della vera e unica interpretazione del marxismo. Il nuovo corso di Deng Xiaoping cominciato nel 1978, pur poderoso, ancora non aveva eroso questa visione. Riguardo i profondi tratti culturali della civiltà cinese, i quali si nutrivano di sino centrismo, e perciò consideravano intrinsecamente inferiore qualunque apporto culturale, ancorché utile, nel caso in cui provenisse dall’esterno, essi erano ancora presenti, seppur sotto traccia, anche nella Cina popolare.

L’affermazione di Braudel secondo il quale il movimento marxista non è un uragano che sconvolge e distrugge ogni fenomeno che incontra, quanto un velo che si stende sul contesto politico, sociale e culturale nel quale agisce, è in questo caso illuminante. Il marxismo cinese ha modificato la cultura e la vita sociale del paese, ma non ha potuto prescindere dalla millenaria civiltà che ha dato vita all’Impero di Mezzo.

[La seconda parte verrà pubblicata domenica prossima]

